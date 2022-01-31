إنطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى ( آمون - 22 )

إنطلقت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى ( آمون - 22 ) والذى يستمر لعدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من الطائرات المتطورة مختلفة الطرازات .

ويتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتى تتناول التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة بغرض توحيد المفاهيم القتالية الجوية بين البلدين ، فضلاً عن التدريب على مختلف أساليب القتال الجوى ، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والفرنسية ، وصولاً لأعلى معدلات الإستعداد القتالى .

ويهدف التدريب ( آمون - 22 ) لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة ، وتعظيم الخبرات المتبادلة بما ينعكس على قدرة القوات الجوية لكلا البلدين وجاهزيتها لتنفيذ كل ما يسند إليها من مهام تحت مختلف الظروف .