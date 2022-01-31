القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات العليا خريجى الجامعات الحكومية والخاصة (ذكور) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة والتى تشمل الدفعة (2) أطباء والدفعة (2) متخصصين مختلط الحاصلين على درجة ( دبلومة الدراسات العليا - الماجيستير - الدكتوراة ) دفعة يناير 2022 ، صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة .

وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصـات المطلوبة تشمـل الطب البشرى من الذكور الحاصلين على درجات الماجيستير والدكتوراة ، للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية طب القوات المسلحة شرط أن يكونوا من تخصصات الأقسام الأكاديمية " التشريح والأجنة / الأنسجة (الهستولوجى) / وظائف الأعضاء (الفسيولوجى) / الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية / الطفيليات الطبية / الكائنات الدقيقة والمناعة / علم الأمراض/ الأدوية الطبية / الصحة العامة وطب المجتمع /الطب الشرعى " ، والأقسام الإكلينيكية " الباطنة العامة / الجراحة العامة / طب الأطفال / التوليد وأمراض النساء / السموم الإكلينيكية / التخدير وعلاج الألم / طب الرعاية المركزة / الأمراض الجلدية والتناسلية / الطب النفسى / طب وجراحة العين/ الأنف والأذن والحنجرة / التصوير الإكلينيكى التشخيصى والتداخلى / الباثولوجيا الإكلينيكية / الأمراض الصدرية / الأمراض العصبية / الأمراض المعدية / أمراض القلب والأوعية الدموية / الطب الطبيعى والتأهيل / أمراض الجهاز الهضمى والكبد/ أمراض الكلى / الأمراض الروماتيزمية / أمراض الغدد الصماء والسكر / الطب النووى / علاج الأورام الإشعاعى /طب الأورام/ جراحة المسالك البولية والتناسلية / جراحة العظام / طب الطوارئ / أمراض الدم الإكلينيكى/ جراحة القلب والصدر/ جراحة الأطفال /جراحة المخ والأعصاب / جراحة الجهاز الهضمى / طب وصحة المسنين /الوراثة الطبية / السمعيات/ جراحة الأوعية الدموية / جراحة التجميل والإصلاح والحروق/ التخاطب/ الطب المهنى والبيئى" .

ويشترط لدفعة الأطباء البشريين أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له بشرط التقيد بالسن على أن لا يزيد سن المتقدم فى الأول من أبريل 2022 عن 34 سنه للحاصلين على درجة الماجيستير ، و38 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة على أن تكون مدة الدراسة بالكلية عام دراسى واحد .

وبالنسبة للأطباء البيطريين فتقبل الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا والماجيستير والدكتوراة ويشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له بشرط التقيد بالسن على أن لا يزيد سن المتقدم فى الأول من أبريل 2022 عن 30 سنة للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا والماجيستير ، و34 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة على أن تكون مدة الدراسة بالكلية عام دراسى واحد .

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من الدفعة (2) متخصصين مختلط الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا والماجيستير والدكتوراة فى تخصصات العلوم ( كيمياء خاصة / كيمياء مزدوجة / ميكروبيولوجى/ بيولوجى / كيمياء حيوية / فيزياء / حواسب ) ، وتخصص حاسبات وتكنولوجيا المعلومات وإقتصاد وعلوم سياسية وسينما ومسرح (سينما / فنون مسرحية ) ، وفنون جميلة (نحت / رسم) وتخصص تربية موسيقية وإعلام وصحافة ، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له بشرط التقيد بالسن على أن لا يزيد سن المتقدم فى الأول من أبريل 2022 عن 30 سنة للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا والماجيستير ، و34 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة على أن تكون مدة الدراسة بالكلية عام دراسى واحد .

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية من دولة أخرى ، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وألا يكون قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى ( كلية أو معهد أو مدرسة ) ، وأن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم ، وألا يقل الطول عن 170 سم ، وأن يكون لأئقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى للقوات المسلحة ، ولايجوز إعادة الكشف على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقاته الطبية ، وأن يجتاز بنجاح جميع إختبارات اللياقة البدنية ولايجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبار ، وأن يجتاز إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 7,5 متر بدون تردد وللمرة الأولى ، وأن يجتاز الإختبارات النفسية ، وأن يجتاز الكشف الطبى المتقدم والذى يشمل أيضاً (التحاليل التخصصية المتقدمة) وأن يجتاز الإختبار الشحصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وطبقاً لأسبقية إختياره وكذا درجة التفوق ، وأن يكون الطالب حاصل على درجة الدراسات العليا من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات) ، ويسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط ، وأن يكون المؤهل (دبلومة الدراسات العليا – الماجيستير – الدكتوراة ) أكاديمى وفى نفس التخصص .

ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية إعتباراً من يوم السبت الموافق 5 / 2 / 2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 14 / 2 / 2022 .

وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو ( tansiq.mod.gov.eg ) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 2 / 2022 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونياً وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد .