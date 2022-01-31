/676474/تسريب-أغنية-أحمد-مكي-وويجز-الجديدة-تعرف-على-كلماتها

تم تسريب أغنية أحمد مكي وويجز التي قاما بغنائها سويًا، وكان من المفترض نزولها للأسواق كدعاية لأحد شركات الإتصالات المعروفة، ولكن بعض صفحات الراب على مواقع السوشيال ميديا تداولوها.

دوت الخليج يرصد تسريب أغنية أحمد ميكي وويجز

كلمات أغنية ويجز وأحمد مكي

بعد تسريب أغنية ويجز وأحمد ميكي الجديدة على قنوات الراب، نقدم لكم كلمات الأغنية..

مبندمش بالحنية مش بالقفش.. عينهم فينا متفهمش .. مكانتك حتى ما بتسحبش إحنا الوقت مبيسمحش..

ولا ولا ولا بلا جلا جلا جلا اطلع من البلا بلا بلا.. محيط ادرينالين بدل المكملة..

فرد زاجل طلقة في سبق.. كل اللي حاول يقلده اتمزق مهما الجو غيم غشلق أو غلق .. هيوصل رسالة عشان كدا اتخلق

أحمد مكي في مسلسل الاختيار الجزء الثاني

قدم الفنان أحمد مكي في موسم مسلسلات رمضان الماضي دور ضابط العمليات الخاصة يوسف رفاعي في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، والذي رأينا خلاله دور مختلفًا عن الكوميديا الذي اعتاد الجمهور عليها منه، حيث آدى دور مليء بمشاهد الأكشن، وكذلك الرومانسية مع الفنانة أسماء أبو اليزيد الذي سيتزوج منها في نهاية العمل. كما كان هناك كيميا كبيرة بين أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز خلال أحداث المسلسل ليحققا نجاحًا كبيرًا للجزء الثاني عقب نجاح أمير كرارة في الجزء الأول.

إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

ووقع مسلسل الكبير أوي الجزء السادس بمأزق كبير، حيث علم موقع دوت الخليج من مصادره الخاصة أن بطل العمل الفنان أحمد مكي أُصيب بفيروس كورونا، كما أن هناك اشتباه في عدد من طاقم العمل.

مسلسل الكبير أوي في رمضان 2022

وخلال أحداث الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي المقرر عرضه في رمضان 2022، يقدم الفنان أحمد مكي دور "الكبير" و"جوني" و"حزلقوم"، وذلك أثناء التصوير في عزبة الفنان أشرف عبد الباقي التي تم بناء قرية المزاريطة بها بمنطقة المنصورية.

مسلسل الكبير أوي

يعد مسلسل الكبير اوي من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرض أول أجزاءه عام 2010، وكانت ترافقه النجمة دنيا عبد العزيز حيث كانت تجسد دور زوجته "هدية"، ولكن عقب نجاح الجزء الرابع اعتذرت دنيا عبد العزيز عن استكمال العمل في جزءه الخامس، مما جعل البعض يفتقدها بالعمل خاصًة وأنه كان هناك تناغم كبير بين دنيا عبد العزيز وأحمد مكي.