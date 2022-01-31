/676481/تشكيل-الإسماعيلي-الرسمي-لمواجهة-الجونة-فى-كأس-رابطة-الأندية

يدخل فريق الإسماعيلي لمباراته أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الإسماعيلي

في حراسة المرمي: عمر رضوان

خط الدفاع: وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي

خط الوسط: محمود عبد العاطي ” دونجا ” ومحمد عادل وجان موريل وعبد الرحمن مجدي وكارميلو ألجاراناز

في خط الهجوم ودييجو فرناندو

تشكيل الجونة

في حراسة المرمي: عماد سيد

خط الدفاع:عمرو طارق –محمود صابر – محمود جمال –كريم طارق

خط الوسط: نورالسيد – إسلام عبد المنعم – الان كيامبادي – محمد نجيب .

في خط الهجوم: دانيال أوجونو – عمرو سعداوي

ونجح النادي الإسماعيلي في قيد حازم مرسي مهاجمه الجديد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد ضمه بشكل رسمي خلال الفترة الماضية.

أنتهت مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون العرب

التشكيل ضم كل من عمر رضوان في حراسة المرمى وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم في خط الوسط وكارميلوا ألجازنزا في خط الهجوم.

وجلس علي مقاعد البدلاء كلا من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد عمار وعبد الله جمعه ومحمد عادل وعماد حمدي وعمر الوحش وجان موريل وسايكو كونتيه ودييجو فرناندو.

نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك الاهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، بنتيجة هدف لهدف، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

نجح الإسماعيلي من افتتاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 16 من عمر المباراة، عن طريق وجيه عبد الحكيم، من خلال كرة قطعت عن طريق سايكو كونتيه مررها إلى عبد الرحمن مجدي الذي مررها إلى كارميلو لتصل الكرة إلى وجيه عبد الحكيم يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة تخترق شباك حارس مرمى البنك الأهلي.

حاول فريق البنك الأهلي في العديد من الفرص، من تعديل نتيجة المباراة، بعد هدف الدراويش المبكر في اللقاء، ولكن دفاعات ونظام الإسماعيليلة كانت بالمرصاد لفريق البنك.