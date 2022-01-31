/676483/تشكيل-مباراة-الاتحاد-السكندري-وفيوتشر-بختام-الدور-الأول-بكأس-الرابطة

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، وعلي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم، في خامس وختام جولات دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباارة الاتحاد السكندري وفيوتشر، في الخامسة مساء، على ملعب وي السلام.

تشكيل الاتحاد السكندري امام فيوتشر:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: صبري الرحيل – عبد السلام – محمود شبانة – هشام صلاح.

خط الوسط: مورو – خالد الغندور – مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – بنجامين – مابولولو.

بدلاء الاتحاد السكندري أمام فيوتشر:

محمد عبد المنصف – السيد سالم – حسام عاشور – فوزي الحناوي – كريم يحيى – نادر رمضان – ابراهيم حسن – أحمد راشد – عبد الغني محمد.

نتيجة مباراة الاتحاد وايسترن كومباني

وقدم لاعبوا الاتحاد مباراة قوية وهددوا مرمى إيسترن كومباني في أكثر من هجمة، بينما لعب الفريق الأخر على الهجمات المرتدة التي شكلوا منها بعض الخطورة ولكن دون فائدة في التسجيل.

وسجل بنجامين بواتينج هدف الاتحاد السمندري الوحيد في المباراة بالدقيقة 20، ولم ينجح إيسترن كومباني في العودة للقاء.

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره إيسترن كومباني بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كاس الرابطة المصرية.

نتيجة الاتحاد وبيراميدز في الجولة

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في بداية مباريات الفريقيين في كأس الرابطة المصرية، بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف الاتحاد السكندري كلا من، أحمد عادل ميسي ومابولولو، أما هدف بيراميدز جاء عن طريق محمود صابر.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بجانب فيوتشر ومصر المقاصة.

بينما يظل بيراميدز في المركز الأخير بدون نقاط بجانب إيسترن كومباني والمصري البورسعيدي.