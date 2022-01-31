/676486/أدهم-عبد-الجليل-يطرح-أحدث-أغانيه-اسكوبارز-في-هذا-الموعد

يستعد مغني الراب أدهم عبد الجليل لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم «اسكوبارز» في منتصف شهر فبراير المقبل، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد موعد طرح أحدث أغاني مغني الراب أدهم عبد الجليل.

وسبق وأن أعلن أدهم عبد الجليل استعداده لإصدار ‏«EP» في اوائل سنة ٢٠٢٢ ضمن قائمة مشاريعه القادمة في مجال الهيب هوب و موسيقي الراب، بالإضافة إلى برنامجه «حديث الغوريلا».

مسيرة أدهم عبد الجليل الفنية

وأصدر أدهم عبد الجليل 3 ألبومات علي منصات ماي سبيس و الساوند كلاود، فكان الألبوم الأول بعنوان «Da Wyt Poet»، و الثاني بعنوان «Gorilla» أما الثالث يحمل عنوان «Camouflage».

وكانت انطلاقة مغني الراب أدهم عبد الجليل عام 2006 في فريق «وش المدفع»، ثم انتقل الي الفلبين لمدة سنة و عندما عاد الي مصر كون فرقة موسيقية تحمل لقبه، بالإضافة إلى نشاطاته الغنائية في الاسكندرية.

ويذكر أن ادهم عبد الجليل هو من بدأ تحدي «16 عالطاير» في مصر و بعدها انتشر في الوطن العربي.