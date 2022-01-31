محافظ أسيوط يبحث تطوير 136 وحدة صحية مستهدفة ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أهمية تكاتف كافة الجهود لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتذليل أية عقبات، للإسراع فى تنفيذ تلك الأعمال والارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بتلك القرى وتحقيق التنمية المستدامة.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتورة إيمان على محمد منسق مشروع (حياة كريمة) بمديرية الصحة، لبحث تطوير 136 وحدة صحية مستهدفة، وذلك وفقًا لنظام التأمين الصحى الشامل لخدمة أهالى القرى والنهوض بالقطاع الصحى ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وخطة الدولة لتنمية الصعيد.

وقال "سعد" إنه تم خلال اللقاء تناول الموقف التنفيذى لمشروعات القطاع الصحى بالمبادرة الرئاسية، والوقوف على معدلات الأداء وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المراكز والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة وفقا للخطة الزمنية.

وكلف السكرتير المساعد للمحافظة بمتابعة تنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة ميدانيًا وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتم تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، مؤكدًا استمرار جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع بقرى ونجوع المحافظة.

وأضاف أنه جارى تنفيذ أكثر من 1500 مشروع بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات مبادرة (حياة كريمة) والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه بكافة القطاعات لتوفير كافة المرافق والخدمات بالقرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم، وفقا لخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة تحقيقا لاستراتيجية مصر 2030.