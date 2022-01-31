عاجل- الرئيس السيسى يتابع جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام".
حيث عرض وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتى تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشرى ودعم الكفاءات المتميزة، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومى وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
كما عرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذى لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذاً فى الاعتبار مردودها الإيجابى الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، على أن يتم العمل فى هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تخصيص حافز أخضر لمالكى السيارات الكهربائية.
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