سفير فرنسا لـ البابا تواضروس: مصر نموذج طيب للتسامح والتعايش

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين، السفير الإيطالى HE Ambassador Michael Quaroni، الذى حضر للتعرف على قداسة البابا، بعد توليه منصبه الجديد فى مصر منذ ثلاثة شهور.





تبادل الحوار عن قرب الفكر والطبيعة بين الشعبين المصرى والإيطالى، وأشار قداسة البابا عن زياراته العديدة إلى إيطاليا ومن ضمنها مشاركة قداسته فى يوم الصلاة العالمى الذى أقيم فى بارى عام 2018، بحضور قداسة البابا فرانسيس والعديد من البطاركة. ومن جهته أشار السفير، إلى احتضان دولته للحوار المفتوح وحرية الأديان، كما رأى فى مصر نموذجًا طيبًا للتسامح والتعايش الجيد بين الأديان. وأكد قداسة البابا، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية يعملون على مبادئ المساواة واحترام الآخر وقبول التنوع.

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