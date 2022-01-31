البابا تواضروس يستقبل سفيرة النرويج

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جدة - نرمين السيد - وقدم لها قداسة البابا، نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية، واستفسرت السفيرة عن الوضع بعد الثورة، ورد قداسته مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة من أجل تحقيق المساواة والتأكيد على قيم التسامح، وكذلك العلاقة الطيبة التى تربط بين الكنيسة وجميع مؤسسات الدولة والأزهر.
وأعربت السفيرة، عن سعادتها بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة فى برامج دعم المرأة لخدمة المجتمع المصرى.
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