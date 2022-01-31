فرصتك فى قريتك.. حياة كريمة والتكنولوجيا ومكافحة البطالة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وضمت المبادرة مساهمات وزارة التنمية المحلية فى مكون التنمية الاقتصادية توفير الأراضى المطلوبة لإقامة مجمعات حرفية، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن إطلاق تطبيق "فرصتك فى قريتك" على الهواتف الذكية فى ديسمبر الماضى، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر، لربط الشباب بفرص التنمية الاقتصادية داخل مراكزهم وقراهم.

ووفرت المبادرة أكثر من 27 ألف فرصة عمل، بتمويلها 3429 مشروعًا بتكلفة حوالى 537 مليون جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية و"مشروعك".

ومن المستهدف تنفيذ 13 مجمعًا صناعيًا، تضم 4311 وحدة صناعية، بإجمالى تكلفة استثمارية 9.4 مليار جنيه.

وحسب إعلان جهاز تنمية المشروعات، مسبقًا، فإنه قد تم رصد مليار و400 مليون جنيه لتخصيصهم ضمن مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى بالمبادرة، وخلال أشهر قليلة يتم توزيع 650 مليون جنيه، فى تمويل 25 ألف مشروع، وتوفير حوالى 45 ألف فرصة عمل فى القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة.