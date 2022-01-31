جدة - نرمين السيد - أولًا.. 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد بالشروط التالية:- - ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا. - مؤهل عال أزهرى مناسب. - ألا يقل التقدير العام التراكمى للمتقدم عن جيد. - إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى "وجهان". - إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة "وجهان". - شهادة التأهيل "بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة". - صورة المؤهل. - صورة المؤهل الأعلى إن وجد. - صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة. ثانيًا.. 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية:- - ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا. - مؤهل أقل من المتوسط "إعدادية عامة - إعدادية أزهرية". - إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى "وجهان". - إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة "وجهان". - صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة. - شهادة التأهيل "بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة". - صورة المؤهل. يتم التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالى:- https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15-2-2022م حتى 2-3-2022م ، مع الاحتفاظ برقم التسجيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأوقاف تعلن عن 2000 وظيفة.. الشروط وكيفية التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.