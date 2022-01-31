أول تعليق من جامعة القاهرة على إخلاء المدن الطلابية

جدة - نرمين السيد - أكدت جامعة القاهرة، أن إخلاء غرف السكن بالمدن الجامعية هو أمر روتينى معمول به منذ بداية جائحة كورونا، لتعقيمها بالكامل، وبمناسبة انتهاء الامتحانات بعدد من الكليات.





وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أنه يجرى حاليًا تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق بالمدن الجامعية، وتابعت: "يمكنكم الحضور فى أى وقت خلال الأسبوع لتفريغ غرفتكم". واستطردت الجامعة: "نود التوضيح لمن يهمه الأمر أن الإخلاء يكون فقط من الأغراض وتسليم المفتاح وليس إخلاء نهائى من مركز الكمبيوتر، ولا صحة لما يتردد غير ذلك".

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