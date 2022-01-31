عاجل- الطقس السيئ يضرب كفر الشيخ: أمطار غزيرة متواصلة 

جدة - نرمين السيد - وتعرضت المناطق الساحلية الشمالية لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لأمطار غزيرة استمرت لأوقات طويلة بعد اعتدال الجو لمدة يومين فقط. وكانت أشد المناطق تأثرا بالأمطار مدينة بلطيم وبرج البرلس ومصيف بلطيم وشمال مطوبس، حيث تأثرت حركة السير على الطريق الدولى الساحلى بين بورسعيد والإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة، وتراكم كميات كبيرة من المياه على جانبى الطريق، مما اضطر السائقين وخاصة الشاحنات الثقيلة إلى السير ببطء خوفا من الانزلاق على الطريق الدولى.

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