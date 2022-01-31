جدة - نرمين السيد - دار الحوار أثناء اللقاء حول أهمية الحوار الدينى، وأكد البابا تواضروس على أننا نعتمد على المحبة واحترام الآخر. ومن جهته أشار السفير، إلى اهتمام السفارة بوضع المرأة، وعقب البابا بأن هناك العديد من البرامج التى تقوم بها الكنيسة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس لسفير هولندا: نعتمد على المحبة واحترام الآخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.