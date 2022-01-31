/676500/أشرف-صبحي-التواصل-مع-المنتخب-المصري-لحظة-بلحظة-واسترجعنا-أداء-2010
تحدث الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فوز المنتخب المصري على منافسه المغربي أمس، منوها أنه يتم الاهتمام بأهمية الثقة في ذاتنا من أجل ان نستكمل العمل والانتصار، مشيرا إلى ان شكل منتخب مصر يقوم بعمل اداء مثل الذي كنات نريده في 2010.
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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحك مصري، تقديم الاعلامي هشام عاصي المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مضيفا أنه يوجد إحساس لكل اللاعبين بأهمية الدور الذي يقوم به، مقدما التهنئة للرئيس السيسي والحكومة في دعم المنتخب، مطالبا من الجميع ان يقوم بتقديم الدعم ايضا للمنتخب.
أشرف صبحي: التواصل مع المنتخب المصري لحظة بلحظة.. واسترجعنا أداء 2010
وأكمل وزير الشببا والرياضة، أن التواصل لحظي مع المنتخب لحظة بلحظة، مقدما الشكر لوزارة الخارجية والسفير المصري في الكاميرون مدحت المليجيى وايضا الدكتور خالد الدرندلي.
وتابع : ربنا يوفق كل ولاد مصر، وهحضر المباريات القادمة لمنتخب مصر والكاميرون، ويتم اتخاذ جميع الاجراءت الاحترازية لفيروس كورونا.
فوز المنتخب المصري
وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.
قدم الفراعنة أداء قوى أمام المغرب وأستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم، بعدما تأخر منتخب مصر بهدف في الشوط الأول.
ولكن نجح لاعبوا منتخب مصر في العودة في شوط المباراة الثاني والأشواط الإضافية، ليتأهلوا لدور نصف النهائي لضرب موعد مع الكاميرون في لقاء قوي.
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