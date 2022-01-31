/676503/الأوقاف-تعلن-حاجتها-ل٢٠٠٠-إمام-وعامل-بنظام-التعاقد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على بوابة الوظائف الحكومية عن:

دوت الخليج أولًا : 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد بالشروط التالية : - ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا . - مؤهل عال أزهري مناسب . - ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد) . - إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) . - إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) . - شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) . - صورة المؤهل . - صورة المؤهل الأعلى إن وجد . - صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة . ثانيًا : 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية : - ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا . - مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) . - إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) . - إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) . - صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة . - شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) . - صورة المؤهل . الأوقاف تعلن حاجتها ل٢٠٠٠ إمام وعامل بنظام التعاقد يتم التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي : https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ== عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15/ 2/ 2022م حتى 2/ 3/ 2022م ، مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تعلن حاجتها ل٢٠٠٠ إمام وعامل بنظام التعاقد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.