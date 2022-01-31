/676507/بالفيديو-رمضان-عبدالمعز-هذا-الفعل-باب-الوصول-إلى-جوار-سيدنا-محمد-فى-الجنة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، إن الوصول إلى جوار سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والفوز بشفاعته، يكون عبر مساعدة الفقراء والايتام والمساكين والارامل والمحتاجين.

دوت الخليج

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين:"النبى محمد صلى الله عليه وسلم، اوصانا باكرام اليتيم، نحن أمة اسلامية أيعقل يهان فيها يتيم، سيدنا النبى كان يتيم، واخبرنا ان كافل اليتيم سيكون إلى جوار سيدنا النبى فى الجنة، الوصول إلى جوار سيدنا النبى لا يكون بالقصور الفاخرة، لكن برعاية الفقراء والمساكين والايتام والارامل، والمرضى والمحتاجين".

هذا وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إنه من المؤسف أن أبنائنا ليس لديهم المعلومات الأساسية عن سيدنا النبى عليه الصلاة والسلام، مشيراً إلى أن ذلك ليس تعميم على أبناء الأمة الإسلامية.

رمضان عبد المعز: بعض ابنائنا لا يعرفون شيئا عن رسول الله

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، "هل يعلمون اسم النبى الرباعى؟ كم يبلغ عدد أبناء النبى؟، هل يعلمون ماذا يحب وماذا يكره؟، طب ما السنة التى كان النبى يحب أن يحافظ عليها؟".

وتابع: "أننا نتهم ونسب أعداء الإسلام الذين يسبون النبى عليه الصلاة والسلام"، متابعاً: "ونحن فدائك يارسول الله وإحنا منعرفش حاجة عن سنة النبى عليه الصلاة والسلام".

وفى وقت سابق، كان الداعية رمضان عبدالمعز، قد تحدث بشأن الإنسان سليط اللسان حيث أشار إلى أن الإيمان لا يستقيم إلا باستقامة اللسان، مضيفًا:" هو الطريق إلى الجنة".