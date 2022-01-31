أحمد فهمي عن منى زكي: «أهم ممثلة وزي فاتن حمامة وأكتر»

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علق الفنان أحمد فهمي على حملة الهجوم الشرسة التي تعرضت لها الفنانة منى زكي بسبب مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز» المعروض على منصة «نتفليكس».

دوت الخليج يرصد دعم الفنان أحمد فهمي للنجمة منى زكي.

أحمد فهمي يدعم منى زكي

وقال أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج «ET بالعربي»: "منى زكي أهم ممثلة في مصر وكلنا بنفتخر بيها، وكمان 50 سنة هنقول كان عندنا مني زكي زي ما بنقول عندنا فاتن حمامة وأكتر كمان".

الفنان أحمد فهمي عن أزمة حسن الرداد

هذا و قام الفنان أحمد فهمى بالتعليق على الهجوم المنتشر من قبل البعض حول تصريحات الفنان حسن الرداد بشان رغبته للاقامة فى السعودية، وذلك خلال حضوره حفل joy Awards.

وقال الفنان أحمد فهمى فى تصريحات مع Et بالعربي : “بمعرفتى للفنان حسن الرداد أعرف أنه ميقصدش التقليل من ريادة مصر الفنية، واللي قاله حسن الرداد كان رد شيك، خصوصاً بعد حسن الضيافة والمعاملة اللي اتعاملنا ببها كفنانين مصريين فى الحفله، والكلام خد شكل مختلف عن اللي يقصده”.

و كشف الفنان أحمد فهمي عن بدايته خلال دخول من باب الفن من فيلم كدة رضا كامؤلف، وذلك خلال حلقة فكر بعنوان “سماء الفن”، اليوم الأحد، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53.

وقال أحمد فهمي خلال ندوته بالمعرض، كانت بدايتي كمؤلف بفيلم “كده رضا” والتى تعُد أول عمل خاص بي منذ دخولى إلى عالم الفن”.

وتابع فهمي عن بدايته فى التمثيل، “كان أول عمل لى كممثل ومؤلف فى نفس الوقت كان من خلال فيلم “ورقة شفرة”، ولم تكن هذه المرة الأولى التى شاركت فيها كأمؤلف مع هشام ماجد وشيكو”.

وتكلم أحمد فهمي عن تجربته الأولى مع الفنان الأحمد حلمي خلال تصوير فيلم “كدة رضا”:”انا أستفدت من الفنان أحمد حلمي، خلال تصوير الفيلم، وأتعلمت منه كتير فهو غير من شخصيتي، وقام بتغير نظرة الفيلم الذي أصبح أول فيلم ناجح من كتابة قلمي”.

أحمد فهمي يدعم منى زكي في أزمة أصحاب ولا أعز

من جانبه، دافع الفنان أحمد فهمي، عن حملة الانتقادات اللاذعة التي وجهها الجمهور للفنانة منى زكي، وذلك بعد مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، المتهم بالإيباحية والتحريض على المثالية الجنسية.

وكتب أحمد فهمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عقدة الخواجة.. أنا مشوفتش فيلم أصحاب ولا أعز لسه، وممكن أشوفه ويعجبني أو ميعجبنيش، وده مش هيزود ولا هيقلل حاجة من قيمة منى زكي الفنية».

وأضاف: «لكن أنا مستغرب من كم الناس اللي بتنتقد أخلاقيا، وبيقولوا فيلم أصحاب ولا أعز ضد أخلاق مجتمعنا، هما دول نفس الناس اللي صفقت لرامي مالك لما فاز بالأوسكار وقالوا ده ابننا وابن مصر، رغم أن الفيلم كله ضد أخلاقيات المجتمع اللي هو مثالي، أنا متأكد إن الفيلم هيعجبني».

داخل الحجر الصحي.. هكذا احتفل أحمد فهمي بعيد ميلاد هنا الزاهد

هذا وقد هنأ الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها، ووصفه بـ"أغرب عيد ميلاد"؛ بسبب وجودهم في الحجر الصحي لإصابتهم بفيروس كورونا مجددًا، وذلك من خلال صورة لهما نشرها الفنان على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة له وهو بصحبة زوجته هنا الزاهد، من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة وكتب:"كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي" ووصف عيد ميلادها هذا العام بالأغرب على الإطلاق بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، فقال:"معلش أغرب عيد ميلاد في العزل"، ووعدها بإحتفال حقيقي بعد أن يتمم الله شفاءهما على خير:"لما نخف نحتفل به تاني"

وردت هنا الزاهد على زوجها من خلال تعليق على الصورة قائلة:"Thank you for everything"، وترجمتها:"أشكرك على كل شيء".