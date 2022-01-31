كارتيرون يرفض المجازفة بمحمد عواد أمام طلائع الجيش

وخرج عواد مصاب في لقاء الزمالك الماضي، أمام سيراميكا كليوباترا ولم يستطيع استكماله، ودخل بدلاً منه الحترس الشاب السيد عطية.

ويرفض كارتيرون المجازفه بمحمد عواد في حال عدم شفاءه بنسبة 100%، وسيحرس السيد عطية مرمى الزمالك في حالة عدم مشاركة عواد للإصابة.

وودع الزمالك بطولة كأس الرابطة بشكل رسمي، بالرم من الفوز في اللقاء الماضي أمام سرياميكا كليوباترا بنتيجة 3/1، حيث يمتلك الفريق 4 نقاط من 4 مباريات محتلاً بهما المركز الرابع.

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكي – محمد طارق

خط الوسط: محمود عبد الرازق “شيكابالا”- محمد أشرف “روقا” -محمد حسام “بيسو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – ماجد هاني – سيد محمد عبد الله -سيف جعفر

خط الهجوم: حسام أشرف – يوسف أسامة – عمر السعيد

أحداث مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

نجح الزمالك في تحقيق الفوز الاول له في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والذي جاء على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من البطولة.

أهداف المباراة

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

وجاء وليد عبد المنعم بالهدف الثالث للزملك في المباراة، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

رد سيراميكا كليوباترا بأول أهدافه في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق شادي حسين، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، ونفذها بنجاح على يسار حارس مرمى الزمالك بنجاح.