/676496/عاطف-كعربان-توجيهات-الرئيس-السيسي-للحكومة-بتطوير-قطاع-الاتصالات-يعكس-حرصة-لاستكمال-الجمهورية-الجديدة

ثمن النائب عاطف كعربان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لحكومة المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس النواب، بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلاً عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

دوت الخليج

واكد النائب عاطف كعربان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الخطوات الجادة التي يقوم بيها الرئيس السيسي تتطلب التنمية في كافة المجالات وخاصة في مجال الاتصالات ورقمنة الوزرات المعنية والسيادية من اجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصري.

وقال كعربان، أن تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

عاطف كعربان: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتطوير قطاع الاتصالات يعكس حرصة لاستكمال الجمهورية الجديدة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلاً عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر".