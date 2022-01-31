/676508/حقيقة-إيقاف-حارس-منتخب-مصر-قبل-مباراة-الكاميرون

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن تعدي محمود جاد حارس مرمى منتخب مصر، على فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشبت مشادة بالأيدي بين لاعبي مصر والمغرب أمام غرف الملابس بعد نهاية المباراة، مما تدخل بعض المسئولين لتهدئة الأمر بين الفريقين.

وذكرت صحيفة ليكيب أن الاتحاد الأفريقي يدرس إيقاف محمود جاد حارس منتخب مصر الرابع، بعدما تعدى على رئيس الاتحاد المغربي، وستخرج قرارات رسمية من الاتحاد الأفريقي بكرة القدم "كاف"حول تلك الواقعة يوم الثلاثاء القادم.

وضرب منتخب مصر موعداً مع الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا يوم الخميس القادم، في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

أشرف صبحي: التواصل مع المنتخب المصري لحظة بلحظة.. واسترجعنا أداء 2010

تحدث الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فوز المنتخب المصري على منافسه المغربي أمس، منوها أنه يتم الاهتمام بأهمية الثقة في ذاتنا من أجل ان نستكمل العمل والانتصار، مشيرا إلى ان شكل منتخب مصر يقوم بعمل اداء مثل الذي كنات نريده في 2010.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحك مصري، تقديم الاعلامي هشام عاصي المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مضيفا أنه يوجد إحساس لكل اللاعبين بأهمية الدور الذي يقوم به، مقدما التهنئة للرئيس السيسي والحكومة في دعم المنتخب، مطالبا من الجميع ان يقوم بتقديم الدعم ايضا للمنتخب.

وأكمل وزير الشباب والرياضة، أن التواصل لحظي مع المنتخب لحظة بلحظة، مقدما الشكر لوزارة الخارجية والسفير المصري في الكاميرون مدحت المليجيى وايضا الدكتور خالد الدرندلي.

وتابع : ربنا يوفق كل ولاد مصر، وهحضر المباريات القادمة لمنتخب مصر والكاميرون، ويتم اتخاذ جميع الاجراءت الاحترازية لفيروس كورونا.

موعد مباراة مصر ضد الكاميرون في الأمم الإفريقية ٢٠٢٢ والقنوات الناقلة

وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء، ويستضيف ملعب باول بيا ستاديوم هذه المواجهة المرتقبة.

وستنقل المباراة على قناة bein sports max1، و الجزائرية الأرضية التي أعلن إذاعة مباراة مصر و الكاميرون يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا.