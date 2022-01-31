/676509/برلمانية-تطالب-بتفعيل-بروتوكول-تعاون-بين-وزارتي-المحلية-والبيئة-لنقل-المخلفات-بالترع-والمصارف

قال النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، اليوم، بروتوكول التعاون بين وزارة المحلية ووزارة البيئة فيما يتعلق بنقل المخلفات وخاصة على المصارف والترع، لافتة إلى أن هذا البروتوكول غير مُفعل بجميع محافظات الجمهورية، ولكن تم التعاقد على مشروع البروتوكول إلا أن اللائحة التنفيذية لم يتم تحدديها حتى الآن.

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وأضافت عبدالنبي، أنها تحدثت خلال اجتماع اللجنة، عن محافظة أسوان وخاصة أنها تم تنفيذ مشروع "حياة كريمة" بها وإجمالي عدد المراكز بالمحافظة 5 مراكز، منهم 4 مراكز تم تنفيذ المبادرة بهم، ولكن حتي الآن لا توجد الآلية أو المنظومة الصحية لنقل المخلفات الضارة من المنازل

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المخلفات ضارة بالأطفال والبيئة والصحة العامة، مطالبة بتفعيل ضروري وسريع لجمع المخلفات من المنازل والقرى، وإصدار توصيات بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع البروتوكول في أسرع وقت

وأشارت عبدالنبي، إلى حديثها عن "تبطين الترع" ، لافتة إلى أن ناتج التطهير يتم وضعه على جانبي الترع، والتي من المفترض الزج بها في المقالب العمومية لجمع هذه المخلفات مما يتسبب في الإضرار بالمواطنين .

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مسئول وزارة الري قال خلال اجتماع اللجنة، بأن الوزارة هي التي ستكون المسئولة عن المتابعة مع وزارة التنمية المحلية عن تنظيف هذه المخلفات.

كما أشارت عبدالنبي، إلى أنه تم إصدار توصية لوزارة البيئة يتم تنفيذه خلال شهر، بعمل حصر على جميع المحافظات ما تم تنفيذه في تراكم المخلفات والترع على مستوى الجمهورية.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.