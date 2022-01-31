/676510/الأوقاف-تعلن-تفاصيل-2000-وظيفة-إمام-وخطيب-ومدرس-وعامل-مسجد

كشفت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية عن توافر نحو 3000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس وعامل مسجد.

دوت الخليج وجاءت الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف كالتالى: أولًا : 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد بالشروط التالية : - ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا . - مؤهل عال أزهري مناسب . - ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد) . - إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) . - إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) . - شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) . - صورة المؤهل . - صورة المؤهل الأعلى إن وجد . - صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة . ثانيًا : 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية : - ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا . - مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) . - إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) . - إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) . - صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة . - شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) . - صورة المؤهل . كيفية التقديم يتم التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي : https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ== يتم الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15/ 2/ 2022م حتى 2/ 3/ 2022م ، مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك.

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