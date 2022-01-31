/676511/رغم-خلافهما-أحمد-فهمي-يتابع-محمد-رمضان-على-انستجرام-بماذا-رد-الأخير

حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس، وقررت اسما إبراهيم في الحلقة أن تضع فهمي في موقف محرج إذ طالب منه متابعة الفنان محمد رمضان على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، رغم معرفتها بوجود أزمة وخلاف كبير بينهما.

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وبدهاء أحمد فهمي، فهو لم يقع في فخ أسما إبراهيم، وقام بعمل فولو للفنان محمد رمضان عبر انستجرام على الهواء، موضحًا: «اي المشكلة هو عيب يعني إني أعمل لمحمد رمضان فولو».

محمد رمضان يرد على أحمد فهمي

ومن جانبه، قام رمضان بإعادة نشر الحوار الذي دار بين فهمي واسما إبراهيم، عبر خاصية «ستوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «متابعة أيضا»، واضعا قلوب.

أحمد فهمي يدعم منى زكي في أزمة أصحاب ولا أعز

من ناحية اخرى، دافع الفنان أحمد فهمي، عن حملة الانتقادات اللاذعة التي وجهها الجمهور للفنانة منى زكي، وذلك بعد مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، المتهم بالإيباحية والتحريض على المثالية الجنسية.

وكتب أحمد فهمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عقدة الخواجة.. أنا مشوفتش فيلم أصحاب ولا أعز لسه، وممكن أشوفه ويعجبني أو ميعجبنيش، وده مش هيزود ولا هيقلل حاجة من قيمة منى زكي الفنية».

وأضاف: «لكن أنا مستغرب من كم الناس اللي بتنتقد أخلاقيا، وبيقولوا فيلم أصحاب ولا أعز ضد أخلاق مجتمعنا، هما دول نفس الناس اللي صفقت لرامي مالك لما فاز بالأوسكار وقالوا ده ابننا وابن مصر، رغم أن الفيلم كله ضد أخلاقيات المجتمع اللي هو مثالي، أنا متأكد إن الفيلم هيعجبني».

كما علق الفنان أحمد فهمي، أيضا على حملة الهجوم الشرسة التي تعرضت لها الفنانة منى زكي بسبب مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز» المعروض على منصة «نتفليكس».

أحمد فهمي يدعم منى زكي

وقال أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج «ET بالعربي»: "منى زكي أهم ممثلة في مصر وكلنا بنفتخر بيها، وكمان 50 سنة هنقول كان عندنا مني زكي زي ما بنقول عندنا فاتن حمامة وأكتر كمان".