بعضها 100%.. حياة كريمة تكشف نسب إنجاز مشروعاتها بسماكين الغرب فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - وجاءت نسب إنجاز المشروعات كالتالى، إنجاز محطة مياه السماكين غرب بنسبة 100٪؜، ومجمع الخدمات الزراعية بنسبة 90%. ووصلت نسبة إنجاز نقطة إسعاف سماكين غرب 98٪؜، ورفع كفاءة طريق الحسينية السماكين، بنسبة إنجاز 70٪.

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