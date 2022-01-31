مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثى لصاروخ باليستى باتجاه الإمارات

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، اليوم الإثنين، إطلاق ميليشيا الحوثى لصاروخ باليستى باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذى نجحت قوات الدفاع الجوى الإماراتى فى اعتراضه وتدميره.





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