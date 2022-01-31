عاجل- أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من تقلبات فى هذا الموعد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح يزيد من الأحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط. ومن المقرر أن تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة تفصيلية عن الحالة المرتقبة.

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