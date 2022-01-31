عاجل- الصحة تكشف حقيقة ظهور متحورين لـ كورونا باسم دلتاكرون وفلورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن العلماء يشاركون فى تتبع التحورات الأحدث من الفيروس ومع ذلك فإن فلورونا ودلتاكرون ليسا متحورات حقيقية، موضحا أن أن فلورونا عبارة عن إصابة بكل الإنفلونزا وكوفيد -19 وفى نفس الوقت هى إصابات مسجلة منذ بداية ظهور الفيروس منذ أكثر من عامين.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يسمى دلتا كرون، وهو مزيج من دلتا وأوميكرون، ولم يكن موجودا أبدا وقد يكون نتيجة لتلوث العينات فى المعامل.

ولفت إلى أن أوميكرون BA.2 هو سلالة فرعية من أوميكرون ومع كونه يبدو أسرع انتشار إلا أن الدراسات الصادرة من بريطانيا تشير إلى أن التطعيمات الموجودة حاليا هى الأفضل فى الحماية من متحوراته.

وأكد أن NeoCov ليس فيروسا جديدا بل ينتمى إلى جنس مختلف تماما من فيروسات كورونا ولا يوجد أدلة حتى اللحظة على أنه يصيب الإنسان أصلا.