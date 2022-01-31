نشرة المرور| ابتعد عن الكورنيش واستخدم الأوتوستراد (خريطة الطرق بالمحافطات)

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، والذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام مروروية مرتفعة تتراوح بين 65 و 70%، عند منطقة المنتزه وفى محور أبو قير عند منطقة جنكليز وكفر عبده والقادم من ميدان سموحة إلى محور فيكتور أمانويل، وأيضا عند محور المشير القادم من كورنيش الإسكندرية ومتجة إلى محور أبوقير.

وأشار إلى أن الكثافات المرورية فى محور قناة السويس فتنحصر أعلى كوبرى محرم بك، ولذا ننصح باستخدام محور المحمودية الذى ينقل الحركة المرورية بين شرق وغرب المحافظة لتقليل الكثافات.

وفى محافظة الشرقية، أكد صابر، أنها تشهد بعض الكثافات فى مدينة الزقازيق فى شارع المحافظة وفى محافظة الدقهلية توجد كثافات فى مدينة المنصورة ، فى شارع المشاية تقاطعه مع شارع صلاح سالم ومتجه لشارع بورسعيد.

ومن المحافظات الساحلية، فى محافظة بورسعيد فأشار إلى الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذورة المسائية

وفى محافظة الغربية، قال إن الأحجام المرورية توجد كثافات فى مدينة طنطا بشارع المديرية للمتجه إلى وميدان المحطة، مضيفا أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، رئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربيةلاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

وفى محافظة القليوبية، أكد أن الكثافات تنحصر فى مناطق القادم من الطريق الزراعى ومتجه إلى شبرا لذا ننصح باستخدام محور بنها، وبالنسبة إلى قطاعات الطرق الدائرية فأكد أنها تعمل بشكل طبيعى، عدا مناطق الأوتوستراد ودار السلام المتجه للمنيب وأعلى مناطق الكنيسة، وأيضا فى محور 26 يوليو عند منطقة ناهيا النازل على ميدان لبنان لذا يمكن استخدام محور روض الفرج.

وفى محافظة الجيزة، أوضح أنها الكثافات تتواجد أعلى كوبرى الدقى للقادم من المهندسين والدقى ومتجه إلى فيصل والهرم لذا يرجى الابتعاد عن شارع الجامعة واستخدام شارع السودان أو شارع مراد، مشيرا إلى أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب اكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، عند كورنيش النيل للقادم من مناطق وسط البلد ومتجه إلى المعادى وحلوان فتنحصر الكثافات بعد منطقة جاردن سيتى لذا يرجى استخدام الأوتوستراد أو استخدام مجرى العيون والفسطاط والاتجاه لكوبرى الحضارات ومنه إلى الأوتوستراد ثم الاتجاه إلى كوبرى شمال طره.

وبالنسبة للقام من المعادى وحلوان فالكثافات موجودة عن أثر النبى وممتدة إلى مستشفى السلام الدولى، لذا يرجى استخدام كوبرى شمال طره ومنه إلى محور الأوتوستراد، وبالنسبة لمنطقة الملك الصالح فتوجد كثافات فيرجى استخدام مجرى العيون ونفق الأزهر والابتعاد عن كوبرى الأزهر.

وبالنسبة لمنطقة صلاح سالم توجد كثافات عند أرض المعارض للمتجة إلى مناطق النزهة ومصر الجديدة لذا يرجى استخدام محور النصر، أما بالنسبة لكوبرى الفنجرى القادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية يرجى استخدام المسطح الأرضى فى شارع امتداد رمسيس ولطفى السيد ومنه نفق أحمد سعيد.

أما بالنسبة للخارج من مناطق القاهرة الجديدة والتجمعات ومتجه إلى 6 أكتوبر يرجى استخدام محور الفريق العصار وكوبرى تحيا مصر، وبالنسبة للمتجه من مناطق القاهرة للجيزة سنبتعد عن كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كبارى عباس والجامعة والجلاء والساحل.