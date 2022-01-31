مصر تعرب عن بالغ إدانتها لإطلاق الحوثى صاروخ باليستى باتجاه الإمارات

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، عن بالغ إدانتها لإطلاق الحوثى لصاروخ باليستى باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذى نجحت قوات الدفاع الجوى الإماراتى فى اعتراضه وتدميره. وشددت مصر مُجددًا - بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - على رفضها الكامل لتلك الأعمال الإرهابية الجبانة، وما تنطوى عليه من تهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدةً على تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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