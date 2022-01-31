توجيه رئاسى بالشراكة مع القطاع الخاص وتخصيص حافز أخضر للسيارات الكهربائية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذًا فى الاعتبار مردودها الإيجابى الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا، على أن يتم العمل فى هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تخصيص حافز أخضر لمالكى السيارات الكهربائية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.