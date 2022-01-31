الأرصاد: تحسن ملحوظ في حالة الطقس غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غد الثلاثاء ستعود درجات الحرارة، إلى معدلاتها الطبيعية، وتقل فرص سقوط الأمطار على القاهرة، ومناطق من الدلتا، لتتزايد فترات سطوع أشعة الشمس وتتحسن حالة الطقس وترتفع درجات الحرارة مرة اخرى.
وقالت منار غانم عضو المكتب الإعلامي في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إن سقوط الأمطار اليوم، جاء نتيجة تعرض البلاد لمنخفض سطحي على البحر المتوسط، قادما من السواحل الغربية للبلاد، ما أدى إلى تكاثر السحب الركامية ما بين منخفضة ومتوسطة، على كل من مطروح والسلوم.
وأشارت إلي أنه من المنتظر، انحسار المنخفض الجوي، وحدوث تحسن في الأحوال الجوية ، في حين تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.
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