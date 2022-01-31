منتخب مصر يستعين بمعمل خاص لتأمين مسحات كورونا قبل مباراة الكاميرون

قررت بعثة منتخب مصر فى الكاميرون عمل مسحات كورونا إضافية لجميع أعضاء البعثة بأحد المعامل الخاصة فى مدينة ياوندى، بجانب المسحة الرسمية التى سيجريها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قبل المباراة.

يأتى قرار بعثة منتخب مصر خوفا من التلاعب فى المسحات، أو عدم دقتها ما يهدد أى لاعب فى القائمة بالغياب أمام الكاميرون فى المباراة المقبلة فى نصف نهائى بطولة أمم افريقيا.

من ناحية أخرى، تعلن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قراراتها غدا، الثلاثاء، عقب التحقيق الذى تم فتحه اليوم فى الأحداث التى تلت مباراة مصر أمام المغرب أمس، ونشوب مشادات بين لاعبى المنتخبين بعد الفيديوهات التى انتشرت مؤخرا للاشتباكات بين لاعبى الفريقين.

وتلقت بعثة منتخب مصر فى الكاميرون إخطارا من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون بفتح تحقيق رسمى فى المشادات التى حدثت بعد المباراة.

على صعيد متصل، طلب مسئولو منتخب مصر من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون مجدداً تغيير فندق الإقامة فى مدينة ياوندى الكاميرونية، خاصة بعد مغادرة أكثر من منتخب للبطولة، بجانب سوء حالة الفندق الذى يقيم فيه الفراعنة حالياً.

وينتظر مسئولو المنتخب رد اللجنة المنظمة على الطلب للمرة الثانية، خاصة أن منتخب المغرب كان يقيم فى فندق 5 نجوم بمدينة ياوندى قبل مباراة أمس أمام الفراعنة، بينما كان المنتخب يقيم فى فندق متواضع للغاية، ما أثار حفيظة الجهاز الفنى للفراعنة.

ويخوض المنتخب الوطني، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، ملحمة كروية جديدة عندما يلتقى نظيره الكاميرونى، صاحب الأرض والجمهور، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين فى التاسعة مساء الخميس المقبل.

ويبتسم التاريخ للفراعنة أمام أسود الكاميرون فى إجمالى المواجهات المباشرة التى جمعت المنتخبين، حيث التقى المنتخبان من قبل خلال 27 مباراة فى جميع البطولات سواء القارية أو الودية، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز فى 15 مباراة، فيما فازت الكاميرون فى 6 مواجهات، وكان التعادل حاضراً فى مباريات المنتخبين خلال 6 لقاءات أخرى.