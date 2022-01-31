/676512/النائب-خالد-بدوي-عن-تراكم-القمامة-بمركز-الإبراهيمية-في-الشرقية-لاتتناسب-مع-المعدات-المتاحة-فيديو
ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب و الأحزاب السياسيين، بشأن بتراكم أكوام القمامة فى شوارع مركز الإبراهيمية وعلى ضفاف المجارى المائية و الطرق الرئيسية بلجنة الادارة المحلية.
دوت الخليج
تراكم القمامة فى مركز الابراهيمية بالشرقية
وقال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة أوصت بإزالة أكوام القمامة المتراكمة فى الشوارع و على ضفاف المجاري المائية والشوراع الرئيسية.
كما وضعت اللجنة 15 يوم فرصة لإزالة القمامة لصغر حجم المعدات بالمحافظة، بشكل اكثر تحضرا لعدم تفاقم الأزمة.
وأوضح النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن حجم القمامة المستخرجة من المحافظة لا يتناسب مع المعدات والامكانيات المتاحة بمركز الابراهيمية، لافتا إلى أنها بلغت 150 طن قمامة لمساحة 1300 كم.
وأشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى ضرورة عمل مبادرة بكيفية اخراج القمامة بشكل يسهل على مجلس المدينة رفع القمامة او شيلها بشكل عاجل ثم التفكير فى حلول، فضلا عن عمل حملات توعية للمواطنين بخطورة ظاهرة انتشار القمامة على البيئة والصحة العامة.
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