أحمد سليمان يعقد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك غداً

/676514/أحمد-سليمان-يعقد-مؤتمر-صحفي-بنادي-الزمالك-غدا

أعلن أحمد سليمان المرشح على رئاسة نادي الزمالك، عن مؤتمر صحفي سيعقده بجانب قائمته غدا بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقامت قائمة أحمد سليمان بالإعلان عن المؤتمر على الصفحة الرسمية لهما على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وسيكون المؤتمر غداً الثلاثاء بالصالة المغطاه بنادي الزمالك في تمام الساعة 11 صباحاً.

وستعقد انتخابات نادي الزمالك يوم الجمعة الموافق 11 فبراير، حسب اللائحة الاسترشادية، وستكون على يوم واحد فقط.

أحمد سليمان: حان الموعد أن يعود الزمالك بإدارة إحترافية

تحدث أحمد سليمان، المرشح على منصب الرئيس في انتخابات نادي الزمالك، خلال رسائل موجهة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي: " رسالة إلى جماهير الزمالك أوفى جمهور متواجد على الأرض، دخولي للعمل الإداري من أجل رد الجميل للنادي الذي قام بعمل أسم أحمد سليمان".

وأضاف: "سيظل هدفي الحفاظ على مكانه الزمالك وحصد بطولات وتحقيق إنجازات، مثلما حدث عام 2014 بتحقيق الدوري والكأس معاً".

وزاد: " آن الأوان أن يعود الأوان أن يعود الزمالك بإدارة إحترافية، لحصد كل البطولات في جميع الألعاب".

وأختتم قائلاً: " الزمالك سوف يعود لمكانته ومنصات التتويج بدعم جمهوره الوفي، ونسمع أحل الأغاني في مدرجات التالتة يمين".

أحمد سليمان لـ دوت الخليج مرتضى منصور محتكر النادي لصالح قائمته الانتخابية

تحدث اللواء أحمد سليمان المرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك القادمة، حول موعد إقامة انتخابات القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": " إقامة انتخابات الزمالك يوم الجمعة 11 فبراير على يوم واحد، ذلك الطبيعي والمنطقي والذي كنا منتظرينه، بعيداً عن أي تصريحات أخرى من المسئولين الحاليين في الزمالك.

وأضاف: "بعد اعتماد اسماء المرشحين من جانب اللجنة الأولمبية، سنبدأ بالدعايا داخل النادي وهذا حق جميع المرشحين، أنتظر فقط اعتمادها رسمياً، لكي نتحدث مع الاعضاء داخل نادي الزمالك".

وأكمل: " المتواجدين حالياً في النادي هم ما لهم الحق في الدعايا داخل النادي مع الاعضاء ومجتكرين ذلك، ومنعوا الأخرين من ذلك الميزة، ليتمتعوا بها هم فقط، ولكن بعد اعتماد اسماء المرشحين بشكل رسمي من اللجنة الأولمبية سيختلف الأمر، ويصبح كل مرشح له الحق في الدعايا داخل النادي".