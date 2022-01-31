/676516/فيوتشر-يتفوق-على-الاتحاد-بهدف- في-الشوط-الأول

انتهى الشوط الأول بين فيوتشر والاتحاد السكندري، بتقدم الأول بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم فيوتشر شوط أول قوي وحاول لاعبوه كثيراً من خلال هجمات خطيره، وأفتتح طارق طه الأهداف لفيوتشر في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

فيوتشر ضد الاتحاد

وحاول الاتحاد السكندري أن يعود في النتيجة من خلال هجمات نظمها الفريق في نهاية الشوط، ولكن حافظ دفاعات فيوتشر والحارس محمود حمدي على نظافة شباكهم.

وتأهل فيوتشر بشكل رسمي من منافسات المجموعة بعد حصده 12 نقطة من 4 نقاط.

تشكيل فيوتشر أمام الاتحاد السكندري:

محمود حمدي - فارس طارق – طارق طه – أشرف مجدي – جوزيه جوناثان - أيمن الصفاقسي – سعد سمير – عمر سافيولا – محمد رضا – محمد ربيعة – عربي بدر.

تشكيل الاتحاد السكندري امام فيوتشر:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: صبري الرحيل – عبد السلام – محمود شبانة – هشام صلاح.

خط الوسط: مورو – خالد الغندور – مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – بنجامين – مابولولو.

بدلاء الاتحاد السكندري أمام فيوتشر:

محمد عبد المنصف – السيد سالم – حسام عاشور – فوزي الحناوي – كريم يحيى – نادر رمضان – ابراهيم حسن – أحمد راشد – عبد الغني محمد.

نتيجة مباراة الاتحاد وايسترن كومباني

وقدم لاعبوا الاتحاد مباراة قوية وهددوا مرمى إيسترن كومباني في أكثر من هجمة، بينما لعب الفريق الأخر على الهجمات المرتدة التي شكلوا منها بعض الخطورة ولكن دون فائدة في التسجيل.

وسجل بنجامين بواتينج هدف الاتحاد السمندري الوحيد في المباراة بالدقيقة 20، ولم ينجح إيسترن كومباني في العودة للقاء.

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره إيسترن كومباني بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كاس الرابطة المصرية.

نتيجة الاتحاد وبيراميدز في الجولة

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في بداية مباريات الفريقيين في كأس الرابطة المصرية، بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف الاتحاد السكندري كلا من، أحمد عادل ميسي ومابولولو، أما هدف بيراميدز جاء عن طريق محمود صابر.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بجانب فيوتشر ومصر المقاصة.

بينما يظل بيراميدز في المركز الأخير بدون نقاط بجانب إيسترن كومباني والمصري البورسعيدي.