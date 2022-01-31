/676517/تعلمت-منك-سلوكيات-المهنة-بشرى-تحي-ذكرى-وفاة-الفنانة-زيزي-البدراوي

أحيت الفنانة بشري ذكرى وفاة الفنانة زيزي البدراوي، والتي رحلت عن عالمنا يوم 31 يناير من عام 2014، تاركة خلفها إرثا من الأفلام والدراما.

دوت الخليجيرصد إحيا الفنانة بشري ذكري الفنانة الراحلة زيزي البدراوي

ونشرت بشرى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية “ستوري” صورة من مسلسل الإمبراطور والتى شاركت فيها بشرى مع الفنانة القديرة الراحلة، معلقة:”ذكريات مع الراحلة زيزي البدراوي بمسلسل الأمبراطور وإخراج جمال عبد الحميد”.

وجاءت الصورة الأخرى في إشادة للفنانة الراحلة:”الله يرحمك يا راقية ياللي اتعلمت منك سلوكيات مهمة وأعراف المهنة.. زيزي البدرواي”.

بشرى عضو لجنة تحكيم بمهرجان جمعية الفيلم

وفي لقاء خاص مع الفنانة بشري قبل بداية الحفل الإفتتاحي لمهرجان جمعية “الفيلم في دار الأوبرا المصرية”.

تحدثت بشرى لـ “دوت الخليج” عن وجودها ضمن لجنة تحكيم دورة المهرجان لهذا العام، وعند سؤالها عن الفرق بين التحكيم في هذا المهرجان وغيره، قالت:"التحكيم في المهرجانات الدولية يكون أكثر صعوبة بسبب إختلاف الثقافات والهموم الإجتماعية”.

وأستكملت:"ولكن التحكيم في مثل هذه المهرجانات تكون أسهل، لتحدثنا بنفس اللغة، ومعاناتنا من نفس المشكلات"، وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في لجنة تحكيم هذا المهرجان، وقالت:"سعيدة أني بمثل المرأة الشابة من صُناع السنيما الحالية".

وأضافت:"مهم قوي أن لجان التحكيم التي تتكون من خبرات كبيرة تقبل بصوت الشباب"، وأوضحت السبب قائلة:"لأن السنيما دائمًا قائة على الشباب".

بشرى عن حسين فهمي كضيف شرف المهرجان

وقالت بشرى أن من مميزات هذه الدورة من مهرجان جمعية الفيلم، وجود الفنان حسين فهمي كضيف شرف الدورة 47 و48 للمهرجان.

وأضافت:"سعيدة بتكريم الأستاذ حسين فهمي لأنه الأحق، لما قدمه للسنيما المصرية من أدوارمميزة، وعمله مع مخرجين مهمين، ونجوم كبار، وبسبب دراسته للإخراج السنيمائي في معهد السنيما هنا في مصر، ودرسه بالخارج أيضًا، وتمنت الإتقاء به في دائمًا في الأحداث المهمة لصناعة السنيما”.

بشرى سعيدة بأنضمام أفلام المنصات للمهرجان

أوضحت بشرى أن من المميز أيضًا في الدورة 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم، أنضمام الأفلام التي تم إنتاجها وعرضها على المنصات الإلكترونية، “أفلام المنصات تُنتج بنفس الطريقة التي تُنفذ بها أفلام السنيما، حيث شكلت المنصات الرقمية جمهورًا كبيرًا أثناء توقف السنيمات عن عرض الأفلام بسبب جائحة كورونا العامين الماضيين”.