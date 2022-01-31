/676518/تشويق-مسلسل-أبو-العروسة-الجزء-الثالث-الحلقة-4--الأحداث-والقنوات-الناقلة

يترقب عدد كبير من الجمهور الإعلان عن تفاصيل مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 4، والتي من المقرر انطلاقها خلال ساعات ليست بالقليلة من الان، وذلك بعدما شهدت الحلقات السابقة حالة من الإثارة والتشويق.

دوت الخليج

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 4

ويعرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 4 في مساء يوم الغد، عبر قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتكون الإعادة في عبر فضائية dmc دراما في الساعة الحادية عشر مساءا من نفس اليوم، وفي اليوم التالي يذاع مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني الحلقة 4 في تمام الساعة الرابعة عصرا.

أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 4

وتستكمل أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 4، مدار خلال الحلقات السابقة من العمل، والتي بدأت بحلول أزمات على أسرة الفنان سيد رجب بداية من ترك مرزوق لمدرسته، ونشوب خلاف بين ابنته الكبرى وزوجها، فضلا عن رغبة هاجر «كارولين عزمي»، في ترك خطيبها.

إقرأ أيضا: «بيداوي جراحي».. الجمهور يشيد بـ الحلقة الثانية من مسلسل أبو العروسة

وفي جو من الألفة والمواقف الطريفة والمضحكة، والمشاعر الطيبة التي يبثها العمل، يحاول مسلسل أبو العروسة الموسم الثالث لي الحلقة 4، إيجاد حل لكل هذه المشاكل، وإبراز الفكرة الأساسية للمسلسل بأن البساطة تجعل الحياة أسهل وأهدى، ووجود رب اسرة سوى نفسيا ك عبد الحميد «سيد رجب»، يمكنه أن يجعل الأسرة في حالة استقرار، وحتى وإن كانت الوالدة وهي «سوسن بدر»، عنيفة، وتأخذ جميع الآمور على محمل الجدية.

الجمهور يشيد بمسلسل أبو العروسة الموسم الثالث

الجدير بالذكر، أنه أشاد عدد كبير من الجمهور بمسلسل أبو العروسة الموسم الثالث، من بداية عرض الحلقة الأولى، مؤكدين على رغبتهم في عرض جزء جديد من العمل كل شهر، لافتين إلى أن المسلسل يلامس مشاعرهم ووجدانهم، ويذكرهم بالمسلسل الشهير «يوميات ونيس»، الذي قدمه الفنان الكبير محمد صبحي، مع الفنانة المعروفة سعاد نصر.

هل يتعرض مسلسل أبو العروسة لانتقادات؟

قد يتعجب البعض، بأن لمثل هذا العمل الناجح عدد من الهجوم، فمسلسل أبو العروسة عمل درامي كامل من جميع الاتجهات، ولكن لولا اختلاف الاراء لبارت السلع، وهذا ما أثبته عدد كبير من متابعي مسلسل ابو العروسة خاصة بعد إعلانهم عرض الموسم الثالث، فبدأ البعض يرصد مجموعة من السلبيات التي يبثها العمل، والتي كان أبرزها أن المسلسل يجعلهم يتأثرون نفسيا، وغير واقعي، ويسلط الضوء على أهلهم الذين لا يشعرون فيها بالدفء الذي يحاول مسلسل أبو العروسة إلقاء الضوء عليهم طوال الوقت، وكان تعليق عدد كبير منهم الآتي: «مسلسل أبو العروسة هيخليني أقتل أبويا».