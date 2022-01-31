/676519/أحمد-عيد-يقطع-إعارته-مع-الإسماعيلي-ويعود-للزمالك
قطع اللاعب الشاب أحمد عيد إعارته مع الإسماعيلي بناء على رغبته بالعودة لنادي الزمالك، خلال موسم الإنتقالات الشتوي الحالي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وسيعود اللاعب لصفوف القلعة البيضاء في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق، بسبب عدم القدرة على قيد صفقات جديدة، تنفيذاً لعقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد لفترتين.
وجاءت رغبة أحمد عيد بالعودة للزمالك بسبب عدم مشاركته بشكل كبير مع الإسماعيلي، ليتفق مع مسئولوا الدراويش على قطع الإعارة والعدة للقلعة البيضاء.
ويشغل أحمد عيد مركز الظهير الأيمن، ويمتلك الزمالك في تلك المركز حازم إمام والدولي التونسي حمزة المثلوثي.
رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المجازفة بالحارس محمد عواد أمام طلائع الجيش بالجولة الأخيرة من مباريات كأس الرابطة المصرية.
وخرج عواد مصاب في لقاء الزمالك الماضي، أمام سيراميكا كليوباترا ولم يستطيع استكماله، ودخل بدلاً منه الحترس الشاب السيد عطية.
ويرفض كارتيرون المجازفه بمحمد عواد في حال عدم شفاءه بنسبة 100%، وسيحرس السيد عطية مرمى الزمالك في حالة عدم مشاركة عواد للإصابة.
وودع الزمالك بطولة كأس الرابطة بشكل رسمي، بالرم من الفوز في اللقاء الماضي أمام سرياميكا كليوباترا بنتيجة 3/1، حيث يمتلك الفريق 4 نقاط من 4 مباريات محتلاً بهما المركز الرابع.
قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش
حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية
خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكي – محمد طارق
خط الوسط: محمود عبد الرازق “شيكابالا”- محمد أشرف “روقا” -محمد حسام “بيسو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – ماجد هاني – سيد محمد عبد الله -سيف جعفر
خط الهجوم: حسام أشرف – يوسف أسامة – عمر السعيد
قمة الدوري.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد رجال
يدخل فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي لمباراة اليوم الاثنين، أمام نظيرة فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويسعى رجال يد الأهلي .
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