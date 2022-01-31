/676520/نائبة-التنسيقية-تطالب-بتشكيل-لجنة-للمرور-على-الشركات-للتأكد-من-صحة-بيئة-العمل-للعمال

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "بأقتراح برغبة" بشأن تشكيل لجنة للمرور على الشركات بشكل مفاجئ والتأكد من صحة بيئة العمل الأمنة للعامل”.

دوت الخليج

نشوى الشريف تطالب بتشكيل لجنة لتوفير بيئة العمل الأمنة للعامل

وأوضحت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، “تابعنا جميعاً الحادث المؤسف الانتحار موظف خدمة العملاء بإحدى الشركات الخاصة بالتجمع الخامس، بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بالشركة لمرورة بحالة نفسية سيئة، بسبب ضغوط العمل وقيام رئيسة فى العمل بالتهديد والوعيد بخصم جزء من راتبة ويصل التهديد أحياناً للفصل، بسبب طلبة المتكرر لدخول الحمام وهو أبسط حق من حقوقه”.

وأكملت نشوى الشريف، “وبنائاً عليه حتى لا يتكرر هذا الحادث المؤسف مرة أخرى وحرصاً منا على حماية حقوق العمال”.

وطالبت عضو مجلس النواب، بفرض رقابة صارمة على شركات القطاع الخاص للتأكد من تطبيق معايير العمل الائقة، وضمان حقوق العمال من إجازات وتأمين وعلاج وعدد ساعات عمل مناسبة للأجر الذى يتقاضية وتوفير بيئة عمل مناسبة وأمنة فى أماكن العمل وضمان تطبيق جميع بنود العقد بين العامل والشركة، حتى لا يتم أنتهاك حقوق العامل أستغلالاً لحاجتة للعمل”.

وطالبت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من وزارة القوى العاملة للمرور على جميع الشركات بشكل مفاجئ، للتأكد من صحة بيئة العمل الأمنة وجميع مما سبق كتابتة فى الأقتراح.