/676523/الخارجية-مصر-تدين-إطلاق-الحوثيين-صاروخا-باليستيا-باتجاه-الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، إدانة مصر لإطلاق ميليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًّا باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضه وتدميره.

دوت الخليج

مصر شددت مُجددًا رفضها الكامل لتلك الأعمال الإرهابية الجبانة، وما تنطوي عليه من تهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة، وأكدت تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت قد كشفت عن موقفها العسكري، بعد تصدي دفاعاتها لصاروخ باليستي، أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية، فجرًا.

المركز 36 عالميًّا والخامسة عربيًّا في ترتيب جيوش العالم

وحلت الإمارات في المركز 36 عالميًّا والخامسة عربيًّا في ترتيب جيوش العالم بين 140 دولة وفقا لتصنيف موقع "جلوبال فاير باور"، ويبلغ قوام الجيش الإماراتي 77 ألف جندي، ويصل عدد أفراد الخدمة الفعلية 65 ألف جندي. و تمتلك الإمارات 354 دبابة و9255 عربة مدرعة و183 مدفعا ذاتي الحركة و76 مدفعا ميدانيا، و149 راجمة صواريخ، كما الإمارات ما مجموعه 554 طائرة، وهو ما يضعها في المرتبة الـ20 على مستوى العالم، من حيث القوة الجوية، وتشمل هذه الطائرات 100 طائرة اعتراضية وهجومية و20 طائرة هجومية فقط و39 طائرة نقل و146 طائرة تدريب و23 طائرة للمهام الخاصة، وضعتها في المرتبة الـ14 عالميا، و3 طائرات تزويد بالوقود و223 مروحية و30 مروحية هجومية، كما تمتلك الإمارات 79 قطعة بحرية تضم 9 طرادات و38 سفينة دورية وكاسحتي ألغام. وتشغل أبوظبي صواريخ الدفاع الجوي طويلة المدى من طراز MIM- 104 Patriot PAC-3 و"ثاد" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى صواريخ "بانتسير-أس"1 الروسية متوسطة المدى.

قاهر الصواريخ البالستية

وMIM- 104 Patriot PAC-3 صاروخ جديد مغاير بالمهام والحجم والخصائص من إنتاج شركة لوكهيد مارتن (باك-2 إنتاج رايثيون ، الذي تم إنتاجه خصيصًا لصد الصواريخ الباليستية والصواريخ التكتيكية وصواريخ الكروز وهو ما نجح فيه بشكل كبير جدًا مما أدخله التاريخ بقيادة الدفاع الجوي الملكي السعودي كأول نظام دفاع جوي بالعالم موثوق ومجرب يسقط المئات من الأهداف الباليستية والكروز والدرونز.

كما تم تطوير الصاروخ بتقنية الضرب للقتل hit-to-kill يقوم الصاروخ عبر وسائل التوجيه المتقدمة التي يمتلكها وبالاستفادة من طاقته الحركية الكبيرة باستهداف الصاروخ المعادي عبر الاصطدام به مباشرة وتدميره.