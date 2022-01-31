عاجل.. وفاة اللواء محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، غدا بعد صلاة الظهر من جامع آل رشدان، والعزاء يوم الأربعاء بجامع الشرطة بمدينة 6 من أكتوبر عقب صلاة المغرب.

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