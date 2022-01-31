سفارة مصر بإندونيسيا تنظم ندوة للتعريف بجهود الدولة فى مجال تنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - ألقى أشرف سلطان، السفير المصرى لدى إندونيسيا، كلمة أثناء مشاركته بالندوة المشتركة التى أقامتها السفارة المصرية، بالتعاون مع مركز التدريب والتعاون الدولى بالمجلس القومى لتنظيم الأسرة والسكان، فى إطار ما يسمى حوار السفراء للتعريف بجهود وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال تنظيم الأسرة والسكان، وذلك تحت عنوان "مشاركة أفضل الممارسات واستكشاف التعاون المستقبلى جنوب – جنوب"، وبمشاركة بعض مسؤولى وزارة الصحة وممثلى وسائل الاعلام وبعض الهيئات الأكاديمية والجامعية من إندونيسيا.





استعرض السفير المصرى، خلال كلمته استراتيجية مصر "للسكان والتنمية 2015-2030" والتى تتضمن كيفية معالجة النمو السكانى ورفع قدرات المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية للتعامل بشكل محترف مع كل أبعاد المشكلة. وأضاف أن مشاركة أفضل الممارسات بين البلدان التى تتبنى استراتيجيات مماثلة مفيدة للغاية نظرا لأن القضايا السكانية هى عناصر أساسية للتنمية المستدامة. من جانبه، أشار نائب مدير المجلس القومى لتنظيم الأسرة والسكان لشؤون البحث والتنمية، إلى أن إندونيسيا بذلت جهودا حثيثة لتطوير مفهوم تنظيم الأسرة على المستوى المحلى، ووضعت الحكومة الإندونيسية عددا من التوجهات التنموية مثل تحسين الموارد البشرية من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتحسين رعاية الأطفال دون سن الخامسة وتعزيز الاستقلال الاقتصادى للأسر واستهداف المشاركين فى تنظيم الأسرة على المدى الطويل. فى ختام الندوة، اتفق الجانبان المصرى والإندونيسى على تطوير التواصل بين الجهات الفنية من البلدين خلال الفترة القادمة بشكلٍ يسمح بتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة فى مجالات تنظيم الأسرة وضبط المعدل السكانى وأهمها تحديث مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين لتتكيف مع الظروف والتحديات الحالية.

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