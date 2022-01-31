إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - الدفعة الأولى اعتبارا من يوم 2-2-2022 وحتى 9-2-2022، والدفعة الثانية اعتبارا من يوم 10-2-2022، وحتى 17-2-2022.

ويستثنى من هذا القرار القائمين على أعمال الامتحانات بالكليات "مراقبين - أعمال كنترول وخلافه"، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.

يأتى ذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة عين شمس، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.