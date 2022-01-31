جدة - نرمين السيد - الدفعة الأولى اعتبارا من يوم 2-2-2022 وحتى 9-2-2022، والدفعة الثانية اعتبارا من يوم 10-2-2022، وحتى 17-2-2022.
ويستثنى من هذا القرار القائمين على أعمال الامتحانات بالكليات "مراقبين - أعمال كنترول وخلافه"، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.
يأتى ذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة عين شمس، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.