الطقس السيئ يضرب محافظة الغربية.. وتوجيهات برفع درجة الاستعداد

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى برفع درجة الاستعداد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث هبت رياح وأمطار على معظم أنحاء المحافظة، ما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين وانعدام الرؤية على الطرق السريعة.





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