"كشف المنشطات" يبرئ الحارس محمود جاد من الاعتداء على رئيس الاتحاد المغربى

قدم مسئولو منتخب مصر دليل براءة محمود جاد الحارس الرابع للفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا من اتهامات الاعتداء على فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم عقب مباراة الفريقين أمس فى ربع نهائى أمم أفريقيا.

وأكد مسئولو منتخب مصر للجنة المنظمة للبطولة أن الحارس محمود جاد تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات عقب مباراة أمس، ولم يتواجد من الأساس فى المنطقة التى شهدت المناوشات بين لاعبى الفريقين، والتى أخذت أكبر من حجمها فى وسائل الإعلام.

وتلقت بعثة منتخب مصر فى الكاميرون إخطاراً من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، بفتح تحقيق رسمى فى الأحداث التى تلت مباراة الفراعنة أمس أمام المغرب، ونشوب مشادات بين لاعبى الفريقين، بعد الفيديوهات التى انتشرت مؤخراً للاشتباكات بين لاعبى الفريقين.

من ناحية أخرى، طلب مسئولو منتخب مصر من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون مجدداً تغيير فندق الإقامة فى مدينة ياوندى الكاميرونية، خاصة بعد مغادرة أكثر من منتخب للبطولة، بجانب سوء حالة الفندق الذى يقيم فيه الفراعنة حالياً.

وينتظر مسئولو المنتخب رد اللجنة المنظمة على الطلب للمرة الثانية، خاصة أن منتخب المغرب كان يقيم فى فندق 5 نجوم بمدينة ياوندى قبل مباراة أمس أمام الفراعنة، بينما كان المنتخب يقيم فى فندق متواضع للغاية، ما أثار حفيظة الجهاز الفنى للفراعنة.

ويخوض المنتخب الوطني، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، ملحمة كروية جديدة عندما يلتقى نظيره الكاميرونى، صاحب الأرض والجمهور، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين فى التاسعة مساء الخميس المقبل.

ويبتسم التاريخ للفراعنة أمام أسود الكاميرون فى إجمالى المواجهات المباشرة التى جمعت المنتخبين، حيث التقى المنتخبان من قبل خلال 27 مباراة فى جميع البطولات سواء القارية أو الودية، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز فى 15 مباراة، فيما فازت الكاميرون فى 6 مواجهات، وكان التعادل حاضراً فى مباريات المنتخبين خلال 6 لقاءات أخرى.