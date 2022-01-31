خلال شهر .. الأمن يضبط 2267 قضية تسول

دينا الحسيني قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد أسفرت جهودها خلال الفترة من (ديسمبر 2021 حتى يناير 2022) عن ضبط عدد (2267) قضية تسول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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