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انت الان تتابع تفاصيل خبر أخبار مصر في 24 ساعة حالة الطقس وتزايد إصابات كورونا وحريق الحسين وفوز مصر على المغرب والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements
من خلال المتابعة اليومية للأخبار المحلية التي تخص المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، نشاهد وجود العديد من الاخبار الإجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها أخبار الطقس في جميع أنحاء البلاد، ونشوب حريق بمنطقة الحسين بأحد العقارات التاريخية المجاورة للمسجد، تخطي حالات الإصابة بفيروس كورونا 2200 إصابة، وتألق المنتخب المصري بأمم أفريقيا بالكاميرون 2022.
حالة الطقس خلال اليوم الإثنين 30 يناير
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طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية عن ححالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة من يوم الإثنين، أكدت على وجود طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على القاهرة الكبري مع وجود أتربة وغائم جزئي، كذلك نفس الحال ينطبق على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر، يمتد نفس حالة الطقس لشمال وجنوب الصعيد.
حالات إصابات كورونا بمصر خلال 24 ساعة الماضية
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واصل معدل إرتفاع الإصابات في مصر بحالات كورونا إلى مستوي قياسي طبقا لتقرير وزارة الصحة والسكان عن يوم الأحد 30 يناير، وسجلت مصر 2210 حالة إصابة ثبت إيجابية العينات للمصابون بفيروس كورونا، ووصل عدد الوفيات اليوم إلى 38 حالة وفاة، فيما خرج 1974 حالة متعافاه من الفيروس وسمح لهم الخروج من المستشفيات.
نشوب حريق بمنطقة الحسين بالقاهرة أسفر عن إصابة 11 شخصا
وفي وقت متأخر من مساء الأحد نشب حريق بأحد العقارات المجاورة بمسجد الحسين بالقاهرة، وفور وجود بلاغ بالحريق للجهات المعنية هرولت سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ليسفر عن إصابة 11 مواطنا بإختناقات، دون خسائر أو تأثير على مسجد الحسين، وتم نقل المصابون إلى مستشفي الحسين الجامعى القريبة من المنطقة لتلقي العلاج اللازم.
المنتخب المصري يتألق بأمم أفريقيا الكاميرون 2022
واصل المنتخب المصري تقديم عرضا جيد أمام المنتخب المغربي في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقة التي تقام الآن بدولة الكاميرون، بتحقيق الفوز على المغرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، لتصعد مصر إلى نصف النهائي في مقابلة صعبة مع منتخب الكاميرون يوم الخميس المقبل 3 فبراير، ليحلق المنتخب المصري عاليا في سماء الكاميرون بقيادة النجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد أسيت وهدف خلال المباراة.
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