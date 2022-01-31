/676528/محمد-أبو-جبل-يقترب-من-حراسة-مرمى-مصر-أمام-الكاميرون

أقترب محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، من المشاركة في لقاء الكاميرون القادم، ضمن الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو جبل في تصريحات صحفية: "أعاني من شد عضلي فقط، ومشاركتي يوم الخميس أمام الكاميرون واردة بشكل كبير إن شاء الله".

وخرج التشخيص المبدئي لإصابة أبو جبل بشد في عضلة الضامة، وسيظهر خلال تدريبات المنتخب القادمة إمكانية مشاركة أبو جبل من عدمها أمام الكاميرون، ولكن تشير بعض التقارير إمكانية لحاق الحارس بمباراة الكاميرون.

أشرف صبحي: التواصل مع المنتخب المصري لحظة بلحظة.. واسترجعنا أداء 2010

تحدث الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فوز المنتخب المصري على منافسه المغربي أمس، منوها أنه يتم الاهتمام بأهمية الثقة في ذاتنا من أجل ان نستكمل العمل والانتصار، مشيرا إلى ان شكل منتخب مصر يقوم بعمل اداء مثل الذي كنات نريده في 2010.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحك مصري، تقديم الاعلامي هشام عاصي المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مضيفا أنه يوجد إحساس لكل اللاعبين بأهمية الدور الذي يقوم به، مقدما التهنئة للرئيس السيسي والحكومة في دعم المنتخب، مطالبا من الجميع ان يقوم بتقديم الدعم ايضا للمنتخب.

وأكمل وزير الشباب والرياضة، أن التواصل لحظي مع المنتخب لحظة بلحظة، مقدما الشكر لوزارة الخارجية والسفير المصري في الكاميرون مدحت المليجيى وايضا الدكتور خالد الدرندلي.

وتابع : ربنا يوفق كل ولاد مصر، وهحضر المباريات القادمة لمنتخب مصر والكاميرون، ويتم اتخاذ جميع الاجراءت الاحترازية لفيروس كورونا.

موعد مباراة مصر ضد الكاميرون في الأمم الإفريقية ٢٠٢٢ والقنوات الناقلة

وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء، ويستضيف ملعب باول بيا ستاديوم هذه المواجهة المرتقبة.

وستنقل المباراة على قناة bein sports max1، و الجزائرية الأرضية التي أعلن إذاعة مباراة مصر و الكاميرون يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا.